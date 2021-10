Рязанка в составе команды прошла отбор в проект «Новые танцы» на ТНТ

Рязанка вместе с командой House of Ninja прошла отбор в проект «Новые танцы» на ТНТ. Выпуск вышел в субботу, 23 октября.

House of Ninja — представители американского The Iconic House of Ninja в России. В «доме» танцуют участники из разных городов страны, в том числе Анастасия Ларина из Рязани.

Коллектив танцует вог — это стиль, базирующийся на модельных позах и подиумной походке.

«Это очень высокий уровень, и меня смущает и радует одновременно одна и та же вещь: вы все очень разные и при этом, из-за того что вы такие разные, у меня не складывается монолит. Я все время смотрю на каждого по очереди, и картинка меня завораживает, только когда я концентрируюсь на ком-то одном», — прокомментировал выступление хореограф Егор Дружинин.

При этом жюри посчитали, что коллектив достоин пройти дальше. Их соперники House of Mafia проиграли в батле.

Напомним, рязанцы уже принимали участие в проекте «Новые танцы». Однако пары не проходили отбор.