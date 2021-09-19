Рязанская пара не прошла отбор на «Новых танцах» на ТНТ

«Я не очень поняла из-за чего нас не взяли… может быть из-за того, что двое против одного», — заявила после выступления Любовь Лопухова.

Рязанская пара не прошла отбор на «Новых танцах» на ТНТ. Выпуск шоу вышел в эфир в субботу, 18 сентября.

Максим Казарян и Любовь Лопухова из Рязани выступали в категории «дети». Их соперником стала девушка, которая выступала соло.

«Вы очень милые, няшные», — сказал хореограф Владимир Варнава. Во время голосования он заявил, что «хореографический текст» пары был проще, чем у соперницы и проголосовал против. Также против проголосовал Мигель. Из трех членов жюри «за» рязанцев свой голос отдала певица Анна Седокова.

«Я не очень поняла из-за чего нас не взяли… может быть из-за того, что двое против одного», — заявила после выступления Любовь Лопухова.