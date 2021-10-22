В Рязанской области мужчину осудили за убийство знакомого

Обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего в голову и грудь. От травм мужчина скончался на месте.

В Рязанской области жителя Сараев осудили за убийство знакомого. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

7 мая 2021 года односельчане выпивали. У них произошел конфликт, во время которого обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего в голову и грудь. От травм мужчина скончался на месте.

Преступление раскрыли по «горячим следам». Мужчина признал вину. Ему назначили восемь лет и два месяца колонии строгого режима.