Житель Сараев предстанет перед судом за убийство знакомого

Он нанес мужчине несколько ударов ножом в грудь и голову.

Житель поселка Сараи предстанет перед судом за убийство односельчанина. Подробности приводит областном следком .

Происшествие случилось 7 мая 2021 года. Двое односельчан распивали спиртные напитки. На этом фоне между ними произошел конфликт. Тогда обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов ножом в голову и грудь. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности.

Мужчина признал вину. Следователи передали уголовное дело в суд.