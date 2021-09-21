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Житель Сараев предстанет перед судом за убийство знакомого
Он нанес мужчине несколько ударов ножом в грудь и голову.

Житель поселка Сараи предстанет перед судом за убийство односельчанина. Подробности приводит областном следком.

Происшествие случилось 7 мая 2021 года. Двое односельчан распивали спиртные напитки. На этом фоне между ними произошел конфликт. Тогда обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов ножом в голову и грудь. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности.

Мужчина признал вину. Следователи передали уголовное дело в суд.