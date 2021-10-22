В Рязанской области произошел взрыв в цехе по производству пороха, погибли пять человек

Об этом сообщил telegram-канал 112.

Под Рязанью произошел взрыв в цехе по производству пороха. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщил telegram-канал 112.

Сообщается, что погибли пять человек, пострадали 16. Судьба еще десяти неизвестна.

«Интерфакс» передает, что возгорание произошло в здании цеха в Шиловском районе.

«Пожар произошел в здании цеха в Шиловском районе. В цеху производился и хранился порох», — сообщило агентство.