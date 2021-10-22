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Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Клепиковском районе
На трассе сбили пешехода, виновник ДТП скрылся. Пострадавший погиб. Его труп нашли утром 21 октября на 28 километре дороги Рязань-Спас-Клепики.

Полиция ищет очевидцев ДТП, произошедшего на 28 километре трассы Рязань-Спас-Клепики. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в ночь на 21 октября. На трассе сбили пешехода, виновник ДТП скрылся. Пострадавший погиб. Его труп нашли утром 21 октября на 28 километре дороги Рязань-Спас-Клепики.

Устанавливается личность погибшего и водителя, его сбившего. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ.

Приметы погибшего: на вид 25-35 лет, рост 165-170 см, нормальное телосложение.

Был одет: черно-белая куртка, темно-синий свитер, синие джинсы, черно-белые кроссовки.

Всех, кому известно о ДТП, погибшем или водителе-нарушителе, попросили обращаться в отдел МВД России по Клепиковскому району по телефонам: (4912)2-65-72 или +7 (999) 373-03-28.