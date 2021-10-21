В ДТП под Рязанью погиб человек
Неизвестный водитель на неустановленной машине сбил мужчину. Последний скончался на месте.
В ДТП, произошедшем у села Криуша в Клепиковском районе, погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло примерно в 7:15 21 октября на 28 километре дороги «Клепики-Рязань». По предварительной информации, неизвестный водитель на неустановленной машине сбил мужчину. Последний скончался на месте.
Полиция ищет виновника ДТП.
Ранее с места аварии появилось видео.