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На шиловском заводе, где погибли 17 человек, систематически находили нарушения
Начальство производства предположило, что ЧП произошло из-за нарушения техники безопасности сотрудниками. Кто-то из них мог закурить или не находился в спецодежде, из-за чего накопилось статическое электричество, и его разряд воспламенил порох.

Ростехнадзор систематически находил нарушения в ООО «Разряд» в Шиловском районе, где погибли 17 человек. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

В 2015 году на заводе нашли нарушения требований промышленной безопасности. В 2018 году указали на неправильное размещение взрывчатых материалов на складе. В 2019 в цехе нашли неисправность части системы пожаротушения.

В 2021 году Ростехнадзор вновь нашел нарушения в размещении взрывчатых материалов.

По информации источника, руководство ООО «Разряд» утверждает, что сотрудники МЧС не делали им никаких предписаний. По их словам, недочеты, на которые указывал Ростехнадзор, сразу исправлялись.

Начальство производства предположило, что ЧП произошло из-за нарушения техники безопасности сотрудниками. Кто-то из них мог закурить или не находился в спецодежде, из-за чего накопилось статическое электричество, и его разряд воспламенил порох.

Напомним, при взрыве в Шиловском районе погибли 17 человек. Возбуждено уголовное дело.