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Возбуждено уголовное дело после взрыва на заводе в Шиловском районе
Дело передали в производство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел управления. Расследование продолжается.

После гибели людей на пожаре на на территории ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» в Шиловском районе возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Возгорание произошло в районе 8:20 в пятницу, 22 октября, в помещении, используемом ООО «Разряд». По данным СК, погибли 15 человек, один госпитализирован, судьба одного человека неизвестна.

На место выехала следственная группа с руководителем СУ С. К. России по Рязанской области Владимиром Никешкиным.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Во время расследования проверят безопасность опасных производственных объектов на предприятии установленным нормам. Следствие рассматривает различные версии причин пожара.

О точных пожара станет известно после экспертиз.

Дело передали в производство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел управления. Расследование продолжается.

Напомним, по данным минздрава погибли 16 человек, один в тяжелом состоянии.