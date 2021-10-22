Глава рязанского минздрава заявил, что поликлиники работают в штатном режиме
Глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий добавил, что работа прививочных пунктов продолжится в штатном режиме.
Глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий заявил, что поликлиники и медицинские организации в Рязанской области работают в штатном режиме. Об этом сообщил
Ранее СМИ обратились в региональный минздрав для разъяснений. Прилуцкий рекомендовал усилить контроль за оказанием неотложной медицинской помощи, не снижать уровень плановой и экстренной медицинской помощи, обеспечить готовность к оперативному оказанию медицинской помощи пациентам по всем нозологиям, а также обеспечить работу лабораторных служб.
Он добавил, что работа прививочных пунктов продолжится в штатном режиме.
Напомним, рязанцы сообщали, что в нескольких поликлиниках города прекращают плановый прием.