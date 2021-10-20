Рязанский минздрав ответил на жалобу о прекращении планового приема в поликлинике больницы № 11

Рязанцы пожаловались, что в поликлинике с 20 октября перестали выдавать талоны на прием. В минздраве пояснили, что талоны на начало ноября не выдают до федерального распоряжения о нерабочих днях.

В среду, 20 октября, в соцсетях появилась информация, что в поликлинике ГБУ РО «ГКБ № 11» прекращают прием пациентов до «особого распоряжения». Автор поста разместил фото терминала выдачи талонов на прием, на котором висит соответствующее объявление.

В региональном минздраве пояснили, что поликлиника работает в штатном режиме, а пациенты, записавшиеся заранее, принимаются в полном объеме.

«20 октября 2021 года должны открываться талоны на неделю с 1 по 5 ноября. Так как на федеральном уровне решается вопрос об объявлении указанных дней выходными, выдача талонов на указанную неделю 20 октября временно не осуществлялась», — говорится в сообщении.