Фоторепортаж с места взрыва завода «Эластик» в Шиловском районе

Пожар на заводе «Эластик» произошел рано утром 22 октября, когда сотрудники заступили на смену. Всего на смене были 17 человек. 16 погибли, один — в очень тяжелом состоянии.

РЗН.инфо публикует фоторепортаж с места взрыва завода «Эластик» в Шиловском районе.

Пожар на заводе «Эластик» произошел рано утром 22 октября, когда сотрудники заступили на смену. Всего на смене были 17 человек. 16 погибли, один — в очень тяжелом состоянии, с 80% ожогов тела.

Губернатор Николай Любимов выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших и пообещал помочь им.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Взрыв попал на видео.