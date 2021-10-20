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Рязанский подросток получил условный срок за поджог ребенка
Суд назначил подростку наказание в виде лишения свободы условно сроком на два года с исправительным сроком в 1,5 лет.

Рязанский подросток получил условный срок за поджог ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В апреле 2020 года на станции Павелец Скопинского района пьяный 17-летний подросток в ходе ссоры облил бензином и поджег своего 13-летнего знакомого. С ожогами третьей степени пострадавшего госпитализировали. Он получил 33% повреждения тела. После лечения на лице и теле мальчика остались рубцы.

Против 17-летнего жителя Скопина возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункт б части 2 статьи 111 УК РФ).

Обвиняемый признал вину частично и пытался убедить следователя в том, что произошел несчастный случай.

Суд назначил подростку наказание в виде лишения свободы условно сроком на два года с исправительным сроком в 1,5 лет.