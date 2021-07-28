\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 28
25°
Чтв, 29
24°
Птн, 30
27°
ЦБ USD 73.61 -0.24 29/07
ЦБ EUR 86.92 -0.07 29/07
Нал. USD 73.46 / 74.05 17:52
Нал. EUR 86.86 / 87.288 16:47
Новости
Публикации
Как рост ипотечных ставок скажется на цене рязанских новостроек
С первого июля в России поменялись условия льготной ипо...
1 час назад
197
Ростсельмаш представил продукцию на агропромышленной выставке-форуме «...
«День поля Рязанской области» — отличная база для комму...
2 часа назад
249
Захар Прилепин открыл в Рязани «Есенин Центр»
Для гостей и всех желающих провели экскурсию по отремон...
Вчера 15:13
1 410
Рязанский следователь рассказал о матерых коррупционерах, резонансных...
О профессиональных секретах, уловках преступников и наи...
25 июля 15:45
6 038
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Скопине подросток облил бензином 13-летнего знакомого и поджег
У юноши диагностировали 33% ожогов тела.

Перед судом предстанет 17-летний житель Скопинского района за причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему. Об этом в среду, 28 июля, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Инцидент произошел в апреле 2020 года на станции Павелец Скопинского района. Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и 13-летним юношей возник конфликт, из-за чего подросток облил пострадавшего бензином и поджег.

Мальчика госпитализировали в медучреждение с ожогами III степени. Общая площадь повреждений составила 33% тела. Несмотря на лечение на лице и теле малолетнего остались неизгладимые рубцы.

На 17-летнего скопинца возбудили уголовное дело. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.