В Скопине подросток облил бензином 13-летнего знакомого и поджег

У юноши диагностировали 33% ожогов тела.

Перед судом предстанет 17-летний житель Скопинского района за причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему. Об этом в среду, 28 июля, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Инцидент произошел в апреле 2020 года на станции Павелец Скопинского района. Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и 13-летним юношей возник конфликт, из-за чего подросток облил пострадавшего бензином и поджег.

Мальчика госпитализировали в медучреждение с ожогами III степени. Общая площадь повреждений составила 33% тела. Несмотря на лечение на лице и теле малолетнего остались неизгладимые рубцы.

На 17-летнего скопинца возбудили уголовное дело. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.