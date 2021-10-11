В Чучкове в ДТП с мопедом погибла 66-летняя женщина
Авария случилась вблизи дома № 11 по улице Совхозной.
В Чучкове произошло ДТП с участием мопеда. Об этом
Авария случилась в воскресенье, 10 октября, примерно в 12:30 вблизи дома № 11 по улице Совхозной. Там 67-летний местный житель на мопеде «Мотолэнд» поворачивал налево и столкнулся с попутным «ВАЗ 2110», которым управлял 51-летний житель Чучковского района.
В ДТП погибла 66-летняя пассажирка мопеда. Водителя этого транспортного средства госпитализировали в местную больницу с травмами. Водителю «ВАЗ 2110» оказали медпомощь на месте.