Глава Подмосковья рассказал, кого затронут новые карантинные меры

Воробьев добавил, что прививаться от коронавируса необходимо, чтобы даже в случае болезни ее течение было легким.

Глава Московской области Андрей Воробьев рассказал, кого коснутся новые карантинные меры. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия-1», передает ТАСС .

Воробьев отметил, что ограничения коснутся тех, кто не вакцинировался от коронавируса.

«Если у тебя есть QR-код, если у тебя есть подтверждающие документы, ты не будешь чувствовать ограничений. Но если тебе за 60 [лет] и ты по-прежнему игнорируешь [вакцинацию], то риск заболеть [ковидом] у тебя очень высокий, мы тебя должны сберечь, позаботиться о тебе», — сказал губернатор.

Он надеется, что в период выходных, с 30 октября по 7 ноября, каждый останется дома или сможет изолировать себя.

Воробьев также добавил, что прививаться от коронавируса необходимо, чтобы даже в случае болезни ее течение было легким.

Напомним, президент утвердил введение выходной недели в России с 30 октября по 7 ноября.