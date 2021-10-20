\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
12°
Птн, 22
13°
Сбт, 23
10°
ЦБ USD 71.06 0.09 21/10
ЦБ EUR 82.62 -0.06 21/10
Нал. USD 70.66 / 71.50 17:32
Нал. EUR 82.28 / 83.10 17:32
Новости
Публикации
В Рязани по-новому оборудуют подъезды к школам: безопасно для детей, у...
В Рязани появились новшества, которые готова перенимать...
17 октября 11:32
2
10 250
Хет-трик Овечкина в Рязани. Обзор третьего тура в «40 +"
Снайперские подвиги Овечкина, отец выигрывает у сына, п...
12 октября 18:42
7 027
В Рязанской области могут не успеть провести обязательную вакцинацию
Осталось менее 20 дней. Потом работодатели должны будут...
12 октября 14:47
12 390
Как проходили поиски пропавшей рязанки Елены Логуновой
В субботу, 9 октября, состоялись поиски пропавшей 26-ле...
9 октября 18:04
34 621
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Глава Подмосковья рассказал, кого затронут новые карантинные меры
Воробьев добавил, что прививаться от коронавируса необходимо, чтобы даже в случае болезни ее течение было легким.

Глава Московской области Андрей Воробьев рассказал, кого коснутся новые карантинные меры. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия-1», передает ТАСС.

Воробьев отметил, что ограничения коснутся тех, кто не вакцинировался от коронавируса.

«Если у тебя есть QR-код, если у тебя есть подтверждающие документы, ты не будешь чувствовать ограничений. Но если тебе за 60 [лет] и ты по-прежнему игнорируешь [вакцинацию], то риск заболеть [ковидом] у тебя очень высокий, мы тебя должны сберечь, позаботиться о тебе», — сказал губернатор.

Он надеется, что в период выходных, с 30 октября по 7 ноября, каждый останется дома или сможет изолировать себя.

Воробьев также добавил, что прививаться от коронавируса необходимо, чтобы даже в случае болезни ее течение было легким.

Напомним, президент утвердил введение выходной недели в России с 30 октября по 7 ноября.