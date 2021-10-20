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«Фейсбук» планирует сменить название
Ребрендинг отразит направленность компании на построение «метавселенной».

Социальная сеть «Фейсбук» планирует сменить название. Об этом пишет портал The Verge.

Глава соцсети Марк Цукерберг обсудит переименование на ежегодной конференции, Facebook Connect, которая пройдет 28 октября.

По данным портала, не все члены руководcтва знают новое название.

Отмечается, что ребрендинг отразит направленность компании на построение «метавселенной».

Ранее сообщалось, что в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой.