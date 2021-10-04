В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Сообщения о неполадках появились после 18.34 мск. На сбои пожаловались жители России, США, Великобритании, Канады, Германии, Италии, Франции и других стран.
Пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp пожаловались на сбои в работе программ. Об этом говорят данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Сообщения о неполадках появились после 18.34 мск. На сбои пожаловались жители России, США, Великобритании, Канады, Германии, Италии, Франции и других стран.
Пользователи жалуются на сбои в работе, соединении с сервером, отправкой сообщений.