Елена Сорокина поручила передать машины администрации для работы врачей
Также в помощь врачам Елена Сорокина отдаст свой служебный автомобиль.
Елена Сорокина поручила передать машины администрации для работы врачей. Об этом глава города сообщила на своей странице «
Мэр отметила напряженную ситуацию с коронавирусом в Рязани. Вслед за региональным правительством в медучреждения направят автомобили из гаража горадминистрации, подведомственных учреждений и организаций.
Также в помощь врачам Елена Сорокина отдаст свой служебный автомобиль.
Сорокина выразила надежду, что такая мера облегчит работу врачей.