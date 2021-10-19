Елена Сорокина поручила передать машины администрации для работы врачей

Также в помощь врачам Елена Сорокина отдаст свой служебный автомобиль.

Елена Сорокина поручила передать машины администрации для работы врачей. Об этом глава города сообщила на своей странице « ВКонтакте ».

Мэр отметила напряженную ситуацию с коронавирусом в Рязани. Вслед за региональным правительством в медучреждения направят автомобили из гаража горадминистрации, подведомственных учреждений и организаций.

Также в помощь врачам Елена Сорокина отдаст свой служебный автомобиль.

Сорокина выразила надежду, что такая мера облегчит работу врачей.