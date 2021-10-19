В Рязани автомобили регионального правительства передали медикам

Вопрос нехватки автомобилей для выезда к пациентам озвучили на заседании регионального правительства.

Во вторник, 19 октября, на заседании правительства Рязанской области Николай Любимов сообщил, что в регионе не хватает машин для выезда участковых врачей к пациентам.

Губернатор уточнил, что медперсонал больницы № 11 этот вопрос озвучил первым на встрече, которая прошла 15 октября.

«Мною принято решение о выделении из гаража правительства региона необходимого количества машин в помощь нашим медикам. Свой служебный автомобиль я также передаю для этих целей», — сказал Любимов.

Глава региона призвал власти муниципальных образований проанализировать ситуацию и при необходимости выделить дополнительный транспорт медикам.

Также Николай Любимов поручил социальному блоку правительства оперативно решить вопросы, связанные со сложностями записи в поликлинику и очередями в медучреждениях. В качестве волонтеров для работы в регистратуре, на телефоне и у терминалов электронной записи губернатор предложил привлечь студентов медколледжа, а в помощь врачам для приема пациентов — студентов медицинского университета.