В Рязанской области за сутки COVID-19 заразились еще 194 человека

Такие данные опубликовал федеральный оперштаб.

В Рязанской области за сутки коронавирусом заболели еще 194 человека. Такие данные во вторник, 19 октября, опубликовал федеральный оперштаб.

С начала пандемии COVID-19 выявили у 45 378 рязанцев.

Также за последние сутки жертвами «ковида» стали десять человек, победили болезнь — 132 человека. За все время от коронавируса умерли 1 279 рязанцев, выздоровели — 41 420.

В России за сутки от коронавируса умерли 1015 человек. С начала пандемии от инфекции скончались 225 325 граждан. Кроме того, за последние сутки «ковидом» заразились 33 740, выздоровели — 23 426. За все время коронавирус выявили у 8 060 752 человек, победили болезнь — 7 040 481.