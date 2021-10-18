В России появились случаи госпитализации детей с коронавирусом в реанимацию
По словам врача-инфекциониста, случаев мало, но есть и летальные.
В России появились случаи госпитализации детей с коронавирусом в реанимацию. Об этом
Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал о случаях госпитализации детей в реанимацию после заражения COVID-19.
«Редкие, еще, слава богу, редкие, но уже и летальные есть», — сказал он.
По словам Малышева о противопоказаниях для вакцинации детей можно говорить только после заключения Минздрава.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация подростков должна начаться к 20 сентября.