Гинцбург назвал дату начала вакцинации подростков от коронавируса
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация подростков должна начаться к 20 сентября.
Гинцбург назвал дату начала вакцинации подростков от коронавируса. Об этом
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация подростков должна начаться к 20 сентября.
Врач рассказал, что исследование вакцины «Спутник V» проходит в Москве с 5 июля на базе двух детских больниц. В нем участвует 100 человек.
«У двух детей была (температура) 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы», — рассказал Гинцбург о ходе испытаний.