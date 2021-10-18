В Пермском крае произошла стрельба в школе

По предварительной информации, стрельбу устроил 12-летний подросток. Он успел выстрелить дважды: дверь и потолок.

В школе в поселке Сарс в Пермском крае произошла стрельба. Об этом передает РИА Новости .

По предварительной информации, стрельбу устроил 12-летний подросток. Шестиклассник открыл огонь в здании школы из «Сайги», сообщил Telegram-канал « 112 ». Он успел выстрелить дважды: дверь и потолок. Мальчика задержали.

Никто не пострадал. Отмечается, что оружие подросток украл у отца.

Правоохранительные органы устанавливают мотивы шестиклассника и источник приобретения оружия.