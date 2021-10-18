Ученика, открывшего стрельбу в пермской школе, обезвредил директор

Подросток выстрелил из оружия в стену и потолок. Мальчика обезвредила директор школы. Никто не пострадал.

В школе Пермского края директор обезвредила школьника, устроившего стрельбу. Об этом сообщил « 59.ru » со ссылкой на Министерство территориальной безопасности.

Подросток выстрелил из оружия в стену и потолок. Мальчика обезвредила директор школы. Никто не пострадал.

Оружие и патроны у подростка изъяли. Часть школьников эвакуировались и ушли домой. Занятия в школе отменили.

После стрельбы проведут проверку охранной организации, которая обеспечивала безопасность в образовательном учреждении. По поручению губернатора в округ выехали представители министерства образования, в том числе курирующие допобразование и работу с психологами, передает РИА Новости .

На фото Сарсинская средняя школа, автор Борис Максимов