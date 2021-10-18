В Оренбургской области семилетняя девочка отравилась алкоголем

Алкоголь компании продала бабушка пострадавшей.

В Оренбугрской области семилетняя девочка отравилась алкоголем. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

17 октября жительницу Гайского городского округа доставили в больницу Новотроицка с диагнозом «отравление суррогатным алкоголем».

Следователи установили, что накануне вечером семилетняя школьница выпила алкоголь в компании 17-летней подруги и 15-летнего подростка, который его принес. Отмечается, что после оказания медпомощи ребенка выписали домой.

РИА Новости со ссылкой на МВД региона пишет, что алкоголь, которым отравился ребенок, продала ее друзьям 58-летняя бабушка пострадавшей. Всех участников происшествия и родителей девочки привлекли к административной ответственности.

В полиции отметили, что спиртосодержащую жидкость отправили на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области 18 человек погибли из-за отравления алкоголем. В Екатеринбурге после употребления спиртного погибли 16 человек.