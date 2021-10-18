\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 18
Втр, 19
Срд, 20
ЦБ USD 71.17 -0.07 19/10
ЦБ EUR 82.46 -0.27 19/10
Нал. USD 70.87 / 71.95 14:52
Нал. EUR 82.13 / 83.10 14:52
Новости
Публикации
В Рязани по-новому оборудуют подъезды к школам: безопасно для детей, у...
В Рязани появились новшества, которые готова перенимать...
Вчера 11:32
1
6 825
Хет-трик Овечкина в Рязани. Обзор третьего тура в «40 +"
Снайперские подвиги Овечкина, отец выигрывает у сына, п...
12 октября 18:42
4 999
В Рязанской области могут не успеть провести обязательную вакцинацию
Осталось менее 20 дней. Потом работодатели должны будут...
12 октября 14:47
10 162
Как проходили поиски пропавшей рязанки Елены Логуновой
В субботу, 9 октября, состоялись поиски пропавшей 26-ле...
9 октября 18:04
32 504
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Оренбургской области семилетняя девочка отравилась алкоголем
Алкоголь компании продала бабушка пострадавшей.

В Оренбугрской области семилетняя девочка отравилась алкоголем. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

17 октября жительницу Гайского городского округа доставили в больницу Новотроицка с диагнозом «отравление суррогатным алкоголем».

Следователи установили, что накануне вечером семилетняя школьница выпила алкоголь в компании 17-летней подруги и 15-летнего подростка, который его принес. Отмечается, что после оказания медпомощи ребенка выписали домой.

РИА Новости со ссылкой на МВД региона пишет, что алкоголь, которым отравился ребенок, продала ее друзьям 58-летняя бабушка пострадавшей. Всех участников происшествия и родителей девочки привлекли к административной ответственности.

В полиции отметили, что спиртосодержащую жидкость отправили на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области 18 человек погибли из-за отравления алкоголем. В Екатеринбурге после употребления спиртного погибли 16 человек.