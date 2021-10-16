В Екатеринбурге 16 человек погибли от отравления спиртом
В Екатеринбурге после отравления спиртом с содержанием метанола погибли 16 человек. Незаконный розлив происходил на Ботаническом рынке, сообщает ТАСС.
В Екатеринбурге после отравления спиртом с содержанием метанола погибли 16 человек. Незаконный розлив происходил на Ботаническом рынке, сообщает
Предпринимателя, который там работал, уже задержали. Он реализовывал спирт на розлив.
Как сообщил
Напомним, в начале октября в Оренбургской области 18 человек погибли из-за отравления алкоголем.