В Оренбургской области 18 человек погибли из-за отравления алкоголем

В крови у отравившихся нашли чистый этанол. В некоторых случаях концентрация превысила смертельную дозу в 3-5 раз.

В Оренбургской области 18 человек погибли из-за отравления алкоголем, 18 пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Отравление произошло в ночь с 6 на 7 октября.

В крови у отравившихся нашли чистый этанол, передает ТАСС. В некоторых случаях концентрация превысила смертельную дозу в 3-5 раз. Все отравившиеся жили в разных домохозяйствах и районах. Случаи зафиксировали в Ясненском, Домбаровском и Адамовском районах.

Склад и производство нашли в городе Орск, откуда алкоголь поступил к пострадавшим. Во время обыска изъяли 1 279 бутылок со спиртосодержащей продукцией.

Всего задержали шесть подозреваемых, их планируют заключить под стражу.

Возбуждено шесть уголовных дел. Расследование продолжается.