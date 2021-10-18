Рязанские власти запустят портал для мониторинга вакцинации

Система будет отображать полную информацию об уровне коллективного иммунитета сотрудников. Для этого предприятия самостоятельно будут заполнять таблицы о вакцинации сотрудников.

Власти Рязанской области запустят специальный портал для мониторинга ситуации с вакцинацией на предприятиях региона. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Отмечается, что специально созданный информационный ресурс заработает «в ближайшее время». С помощью него можно будет отслеживать ход вакцинации на предприятиях. Система будет отображать полную информацию об уровне коллективного иммунитета сотрудников. Для этого предприятия самостоятельно будут заполнять таблицы о вакцинации сотрудников.

Напомним, губернатор Николай Любимов прервал плановый отпуск из-за ухудшения эпидобстановки в Рязанской области.