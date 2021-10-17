В Рязани при пожаре пострадал семилетний мальчик

В Рязани во время пожара пострадал семилетний ребенок. Возгорание произошло в воскресенье, 17 октября, в доме на улице Черновицкой, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Рязани во время пожара пострадал семилетний ребенок. Возгорание произошло в воскресенье, 17 октября, в доме на улице Черновицкой, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В 12:25 поступило сообщение о пожаре. Загорелась однокомнатная квартира в пятиэтажном панельном доме.

Огонь повредил мебель.

Площадь пожара составила 3 кв. м. Причина и ущерб устанавливаются.

На место выезжали пять пожарных автомобилей, 11 человек.

Напомним, ранее стало известно, что во время пожара мальчик был один и позвал на помощь соседей.