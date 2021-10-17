В Рязани произошел пожар в квартире с семилетним ребенком

В Рязани загорелась квартира на улице Черновицкой. Во время пожара эвакуировали десять человек, сообщает ТКР.

В Рязани загорелась квартира на улице Черновицкой. Во время пожара эвакуировали десять человек, сообщает ТКР .

Возгорание произошло в квартире на втором этаже, дома находился один семилетний ребенок. ​По словам очевидцев, раздетый мальчик выбежал на лестничную площадку и начал кричать о пожаре.

По предварительной информации, площадь возгорания составила 3 кв. м. На тушение выезжали шесть пожарных расчетов.