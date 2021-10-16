На выезде из Рязани после ДТП образовалась пробка

На Солотчинском шоссе на выезде из Рязани образовалась пробка в результате нескольких аварий. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

На Солотчинском шоссе на выезде из Рязани образовалась пробка в результате нескольких аварий. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях .

«Выезд из Рязани в сторону Солотчи парализован. Актуально на 15:00», — сообщает автор поста.

Другой водитель рассказал, что движение остановлено по всем полосам.

Напомним, ранее стало известно, что на Солотчинском шоссе опрокинулась легковушка.