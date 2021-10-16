На Солотчинском шоссе опрокинулась легковушка
В Рязани на Солотчинском шоссе в результате ДТП опрокинулась легковушка. Авария произошла днем в субботу, 16 октября. Видео прислали РЗН. инфо очевидцы.
В Рязани на Солотчинском шоссе в результате ДТП опрокинулась легковушка. Авария произошла днем в субботу, 16 октября. Видео прислали РЗН. инфо очевидцы.
На кадрах видно, что автомобиль перевернулся возле разделителя.
Очевидцы сообщили, что на Солотчинском шоссе произошли еще две аварии. Образовалась пробка.
Выясняются официальные подробности.