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На Солотчинском шоссе опрокинулась легковушка
В Рязани на Солотчинском шоссе в результате ДТП опрокинулась легковушка. Авария произошла днем в субботу, 16 октября. Видео прислали РЗН. инфо очевидцы.

В Рязани на Солотчинском шоссе в результате ДТП опрокинулась легковушка. Авария произошла днем в субботу, 16 октября. Видео прислали РЗН. инфо очевидцы.

На кадрах видно, что автомобиль перевернулся возле разделителя.

Очевидцы сообщили, что на Солотчинском шоссе произошли еще две аварии. Образовалась пробка.

Выясняются официальные подробности.