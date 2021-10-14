Подельницу отчима по делу об убийстве 15-летнего подростка доставили в суд

Напомним, по версии следствия девушка стала подельником отчима в убийстве 15-летнего Романа Ф.

Подельницу отчима по делу об убийстве 15-летнего подростка доставили в суд. Об этом в четверг, 14 октября, сообщил корреспондент РЗН.инфо.

Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения для 29-летней Марии Корнеевой в виде заключения под стражу.

Напомним, по версии следствия девушка стала подельником отчима в убийстве 15-летнего Романа Ф.

Мужчина утверждает, что девушка убила мальчика во время оккультного ритуала.

Отвечать на вопросы журналистов девушка отказалась.

Мария Корнеева является главной подозреваемой в деле об убийстве 15-летнего Романа Ф. 13 октября она вместе со своим сожителем — отчимом мальчика — нанесла ножевые ранения ребенку, после чего спрятала тело недалеко от деревни Хирино.