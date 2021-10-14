Подельнице отчима по делу об убийстве 15-летнего подростка продлили задержание
Ранее следователи требовали избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
Подельнице отчима по делу об убийстве 15-летнего подростка продлили задержание. Об этом в четверг, 14 октября, сообщил корреспондент РЗН.инфо.
Суд удовлетворил ходатайство адвокатов 29-летней Марии Корнеевой о продлении ее задержания на 72 часа. Защитники намерены за это время собрать дополнительные доказательства.
Ранее следователи требовали избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, по версии следствия девушка стала подельником отчима в убийстве 15-летнего Романа Ф.
Мужчина утверждает, что девушка убила мальчика во время оккультного ритуала.