Подельнице отчима по делу об убийстве 15-летнего подростка продлили задержание

Ранее следователи требовали избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Подельнице отчима по делу об убийстве 15-летнего подростка продлили задержание. Об этом в четверг, 14 октября, сообщил корреспондент РЗН.инфо.

Суд удовлетворил ходатайство адвокатов 29-летней Марии Корнеевой о продлении ее задержания на 72 часа. Защитники намерены за это время собрать дополнительные доказательства.

Ранее следователи требовали избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, по версии следствия девушка стала подельником отчима в убийстве 15-летнего Романа Ф.

Мужчина утверждает, что девушка убила мальчика во время оккультного ритуала.