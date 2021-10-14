Пермского стрелка арестовали

Ранее председатель СК Р. Ф. Александр Бастрыкин сообщил РИА Новости, что следствие предъявило студенту обвинение, он полностью признал вину.

Дзержинский районный суд Перми арестовал пермского стрелка Тимура Бекмансурова на два месяца. Об этом сообщили РИА Новости .

Ранее председатель СК Р. Ф. Александр Бастрыкин сообщил РИА Новости, что следствие предъявило студенту обвинение, он полностью признал вину. Следствие ходатайствовало перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 20 сентября Тимур Бекмансуров устроил массовый расстрел в своем университете в Перми. Он убил шесть человек, еще 29 получили огнестрельные ранения. Пермского стрелка обезвредил сотрудник ДПС Константин Калинин. Бекмансуров находился в коме в тяжелом состоянии.