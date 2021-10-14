Пермскому стрелку предъявили обвинение по делу о массовом убийстве в вузе

Сообщается, что Бекмансуров признал вину.

Пермскому стрелку Тимуру Бекмансурову С. К. предъявил обвинение по делу о массовом убийстве в вузе. Об этом РИА Новости сообщил глава С. К. России Александр Бастрыкин.

Сообщается, что Бекмансуров признал вину.

«Он признал вину в полном объеме. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал Бастрыкин.

Напомним, 20 сентября Тимур Бекмансуров устроил массовый расстрел в своем университете в Перми. Он убил шесть человек, еще 29 получили огнестрельные ранения. Пермского стрелка обезвредил сотрудник ДПС Константин Калинин. Бекмансуров находился в коме в тяжелом состоянии.