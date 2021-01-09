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Видео: в Рыбном загорелся дом
В Рыбном загорелся дом на улице Большой. Видео с места ЧП опубликовали в социальных сетях. На месте работают пожарные расчеты.

В городе Рыбное Рязанской области загорелся дом. Видео с места ЧП опубликовали в социальных сетях в субботу, 9 января.

По словам очевидцев, загорелся первый этаж дома на улице Большой, 22а. Из окон валит черный дым. На месте работают пожарные расчеты.

По данным ГУ МЧС, жильцов из горящей десятиэтажки эвакуировали.

Пострадавших нет.

Выясняется причина возгорания.