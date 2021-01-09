МЧС: во время пожара в Рыбном эвакуировали 30 человек

В региональном МЧС рассказали подробности пожара в Рыбном. Возгорание произошло на первом этаже кирпичной десятиэтажки, во время ЧП эвакуировали 30 человек.

Во время пожара в городе Рыбном в субботу, 9 января, эвакуировали 30 человек, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 9:44. Загорелась однокомнатная квартира на первом этаже десятиэтажного кирпичного дома. Пламя охватило кухню.

Эвакуировали 30 жильцов дома. На месте работали два расчета и шесть пожарных.

Причина ЧП и ущерб устанавливаются.

Напомним, видео с места происшествия утром появились в соцсетях.