У скончавшейся в Милославском женщины остались дети

По словам источника, семья была неблагополучной, часто конфликтовала с соседями. «Родителей были лишены родительских прав», — отметил собеседник.

У скончавшейся в Милославском женщины остались дети. Об этом РЗН. инфо сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, семья была неблагополучной, часто конфликтовала с соседями. «Родителей были лишены родительских прав», — отметил собеседник.

Напомним, тело женщины обнаружили 7 января. Рядом находились пустые упаковки от лекарств.