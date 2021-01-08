У скончавшейся в Милославском женщины остались дети
По словам источника, семья была неблагополучной, часто конфликтовала с соседями. «Родителей были лишены родительских прав», — отметил собеседник.
У скончавшейся в Милославском женщины остались дети. Об этом РЗН. инфо сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, семья была неблагополучной, часто конфликтовала с соседями. «Родителей были лишены родительских прав», — отметил собеседник.
Напомним, тело женщины обнаружили 7 января. Рядом находились пустые упаковки от лекарств.