В Милославском обнаружили труп женщины

Тело обнаружил муж погибшей, — рассказал сайту ИД «Пресса» руководитель отдела Скопинского МСО СУ СК России по Рязанской области Александр Рязанкин. — При осмотре трупа обнаружены незначительные телесные повреждения в виде кровоподтеков. Рядом с телом — пустые упаковки от лекарственных препаратов.

В Милославском обнаружили труп женщины. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса». В четверг, 7 января, в одном из домов на улице Воркутинской обнаружили труп женщины 1988 года рождения.

«Тело обнаружил муж погибшей. При осмотре трупа обнаружены незначительные телесные повреждения в виде кровоподтеков. Рядом с телом — пустые упаковки от лекарственных препаратов», — отметил руководитель отдела Скопинского МСО СУ СК России по Рязанской области Александр Рязанкин.

Отмечается, что накануне супруги поссорились.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначена медицинская судебная экспертиза, генетические судебные экспертизы по изъятым смывам.