Мэрия: место аварии на водопроводе в Южном еще не установили

Напомним, подвоз воды организован на перекрестке улиц Щорса и Мусоргского.

Из-за аварии на водопроводе в 10:00 понедельника, 4 января, в Южном отключили воду. Адреса можно посмотреть здесь.

К дому №38/11 по улице Щорса прибыли аварийные бригады, они определяют место прорыва трубы. Как только это выяснится, специалисты определят план и объем работ. На место прибыл замглавы администрации Владимир Бурмистров.

Напомним, подвоз воды организован на перекрестке улиц Щорса и Мусоргского.

В 16:30 аварию устранили.