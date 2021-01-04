В Рязани массово отключили воду из-за аварии

Пока аварию не устранят, воды не будет. Об этом сообщили в мэрии.

Утром в понедельник, 4 января, в Рязани массово отключили воду. Об этом сообщили в мэрии.

Пока аварию не устранят, воды не будет по следующим адресам:

улица Щорса, дома 1, 2а, 2б, 2 В, с 33 по 39 с корпусами;

улица Нахимова, дома 3, 13, 66, 68 с корпусами;

улица Мусоргского, дома 66, 68;

улица Кутузова, дома 46, 12 корпус 1;

улица Котовского, дом 1/3;

улица Черновицкая, дом 54;

поселок Южный улицы Нахимова, Ушакова, Корнилова, Гайдара, Мусоргского, Кутузова, Котовского, пр. Котовского — частный сектор,

детсад №116, школа №57;

ЦТП-котельные, улица Щорса дом 38, улица Кутузова дом 11.

Подвоз воды организуют с 10:00 на перекрестке улиц Щорса и Мусоргского.

Кроме того, из-за аварии на водопроводе по адресу улица Станкозаводская, 10 до окончания ремонта холодной воды не будет в домах 9, 10, 11, 12, 13, 14 по улице Станкозаводской и в домах 5 корпус 1, 5 корпус 2 по улице Молодцова.