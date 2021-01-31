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В центр Рязани подогнали автозаки и полицейские машины
В центр Рязани подогнали автозаки и полицейские машины. Подготовку к разгону несанкционированных митингов, которые сторонники Алексея Навального запланировали на воскресенье, 31 января, заметили горожане.

В центр Рязани подогнали автозаки и полицейские машины. Подготовку к разгону несанкционированных митингов, которые сторонники Алексея Навального запланировали на воскресенье, 31 января, заметили горожане.

На площади Победы уже стоят примерно десять автозаков и машин правоохранительных органов. Ранее было заявлено, что движение по дорогам города будет перекрываться по необходимости.

Правоохранители также дежурят на Театральной площади, улицах, примыкающих к Первомайскому проспекту, на Соборной.

Напомним, несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального прошли в Рязани и других городах России в субботу, 23 января. МВД России напомнило, что несогласованные митинги незаконны, и за призывы к ним полиция будет привлекать к ответственности.

На Дальнем Востоке в воскресенье, 31 января, прошли несогласованные митинги. В Хабаровске и Владивостоке в центр вышли по несколько десятков человек, прошли отдельные задержания нарушителей.