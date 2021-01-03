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Стали известны подробности ДТП в Подмосковье, в котором погибли рязанские учителя
Стали известны подробности ДТП, в котором погибли рязанские учителя. Лобовое столкновение грузовой фуры и легкового автомобиля произошло на трассе М-5 «Урал» вечером 1 января.

Стали известны официальные подробности аварии в Подмосковье, в которой погибли учителя из рязанского села Подвязье.

По данным ГУ МВД по Московской области, авария произошла на 150-м километре трассы М-5 «Урал» на территории Луховиц вечером 1 января, грузовая фура Volvo и легковой автомобиль Ford столкнулись лоб в лоб, сообщает РИАМО.

В результате происшествия погибли три человека: двое взрослых 1960-го года рождения и семилетняя девочка. Также пострадал ребенок — четырехлетняя девочка находится в больнице.

Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выезжал и. о. Луховицкого городского прокурора Антон Копейкин.

Напомним, ранее стало известно, что погибшие — пара учителей из рязанского села Подвязье и их внучка. Выжила только младшая внучка.