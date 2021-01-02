СМИ: В ДТП в Луховицком районе погибли учителя из Рязанской области

СМИ: в аварии с фурой, которая произошла 1 января неподалеку от Луховиц, погибли два учителя из рязанского села Подвязье и их внучка.

В аварии с фурой, которая произошла 1 января недалеко от Луховиц, погибли два учителя из рязанского села Подвязье и их внучка. Об этом сообщает «ПРО Город» со ссылкой на источник.

По данным источника, за рулем легковушки был учитель физкультуры. Погибла также его жена. В машине находились две внучки. Выжила только трехлетняя девочка.

Напомним, авария произошла 1 января в районе поселка Газопроводск.