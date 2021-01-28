Еще двоих рязанских активистов повезли в суд из-за незаконных митингов 23 января

Об этом в четверг, 28 января, в своем Facebook рассказала Софья Иванова. Ее мужа Александра Бехтольда накануне признали организатором незаконного митинга в Рязани и оштрафовали на 20 тысяч рублей по части 1 статьи 20.2 КоАП.

Еще двоих рязанских активистов Сергея Евсеева и Ирину Агальцову повезли в суд из-за несанкционированных митингов 23 января. Об этом в четверг, 28 января, в своем Facebook рассказала Софья Иванова. Ее мужа Александра Бехтольда накануне признали организатором незаконного митинга в Рязани и оштрафовали на 20 тысяч рублей по части 1 статьи 20.2 КоАП.

По словам Ивановой, Евсеева и Агальцову задержали независимо друг от друга вечером в среду, 27 января. Женщина утверждает, что ночь они провели в отделе полиции.

«По словам полицейских, это было „доставление с целью составления протокола об административном правонарушении“. Вменяется 20.2», — пишет Софья Иванова.

Она уточнила, что активистов повезли в Советский райсуд.