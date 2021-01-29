Медики рассказали о состоянии детей, которых избили под Рязанью

Мальчиков навестили руководитель Рязанского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Александр Логинов и уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова. Следователи передали медперсоналу предметы по уходу за малышами и детские вещи, а также пообщались с медработниками.

Сотрудники следственного управления по Рязанской области совместно с детским омбудсменом навестили детей, которых избили в Рыбновском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Детей изъяли у матери, их поместили в медучреждение для оказания помощи. Мальчиков навестили руководитель Рязанского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Александр Логинов и уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова. Следователи передали медперсоналу предметы по уходу за малышами и детские вещи, а также пообщались с медработниками.

В больнице отметили, что дети активны, подвижны, «их дальнейшая реабилитация имеет положительный прогноз».

В ближайшее время их переведут в Рязанский дом ребенка до решения вопроса об установлении над ними опеки.

Мать детей могут лишить родительских прав. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 19 января детей отобрали у матери и поместили в ОДКБ. В настоящее время они находятся в больнице. У старшего на лице и теле гематомы и ссадины. Прокуратура выяснила, что мать длительное время не обеспечивала должное питание обоих сыновей. Вес семимесячного ребенка составил пять килограммов, что ниже нормы. На мать мальчиков завели уголовное дело. Детектор лжи Первого канала выяснил, кто избил детей.