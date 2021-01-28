В мэрии рассказали, когда вернут долги по зарплате сотрудникам «Автоколонны 1310»

Бывшим сотрудникам предприятия остались должны 3,6 млн. Работники неоднократно выходили на пикеты из-за того, что им не выплачивали долги по зарплате.

Задолженность по компенсационным выплатам перед бывшими сотрудниками «Автоколонны 1310» полностью погасят в начале февраля. Об этом сообщил сайт мэрии.

По данным управления транспорта, бывшим сотрудникам предприятия остались должны 3,6 млн.

«Уже на следующей неделе эти средства будут им выплачены», — говорится в сообщении.

Ранее УРТ заключило договор купли-продажи материальных ценностей «Автоколонны» на сумму 4 млн рублей, еще несколько договоров на сумму 5,6 млн рублей заключили с рядом других организаций.

«Уже на следующей неделе после перечисления средств покупателями задолженность перед налоговой службой и сотрудниками „Автоколонны“ будет погашена полностью», — добавили в мэрии.

Напомним, сотрудники «Автоколонны 1310» неоднократно выходили на пикеты из-за того, что им не выплачивали долги по зарплате.