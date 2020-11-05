Экс-сотрудники «Автоколонны 1310» вышли на одиночные пикеты у мэрии

Один из частников акции держал плакат с надписью «Управление транспорта! Отдайте зарплату бывшим сотрудникам Автоколонны 1310». По словам мужчины, организация объявила себя банкротом, и работникам уже год не могут выплатить зарплату.

В четверг, 5 ноября, у здания администрации Рязани устроили одиночные пикеты. Один из частников акции держал плакат с надписью «Управление транспорта! Отдайте зарплату бывшим сотрудникам Автоколонны 1310».

Корреспонденту РЗН. инфо горожанин рассказал, что раньше был сотрудником рязанской автоколонны. Имя и фамилию мужчина отказался называть.

По его словам, организация объявила себя банкротом, и работникам уже год не могут выплатить зарплату.

«Я работал водителем автобуса почти 30 лет. После развала организация должна была доплатить мне 100 тысяч рублей, остальным 140 сотрудникам не заплатили приблизительно столько же», — сообщил мужчина.

Рязанец добавил, что пикет пройдет на протяжении всего дня посменно, каждый час у здания мэрии будет стоять «новый» сотрудник автоколонны.

«Мы все делаем на законных основаниях. Одиночные пикет планируем продолжить и 6 ноября. Если администрация города не отреагирует на это, мы продолжим обращаться в другие инстанции», — отметил рязанец.

На место пикета несколько раз приезжала полиция. Сотрудники записывали данные каждого участника и снова уезжали. В полиции пояснили, что это необходимая процедура.